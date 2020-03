Daniel Radcliffe confiesa que por culpa de “Harry Potter” se volvió alcohólico

REINO UNIDO.- Daniel Radcliffe conocido por participar en la saga de las películas de “Harry Potter”, confesó en entrevista que parte de su alcoholismo es por culpa de haber participado en estas películas.

“Mi alcoholismo se debe a ‘Harry Potter’ y empeoró porque me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre y eso me estresaba”, afirmó.

El actor, confesó que lleva 10 años sobrio, lo que significa que a los 20 años dejó de consumir alcohol.

“No me sentía cómodo conmigo mismo, ni con la versión sobria de mí. Entonces bebí. Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con curiosidad, porque todavía me veían como el niño ‘Harry Potter’. Era Harry pasándose con el alcohol en un bar”, confesó.

Finalmente Radcliffe, logró superar sus problemas con la ayuda de su familia, amigos y compañeros de elenco.

“Ellos me dieron la perspectiva sobre mi vida y me ayudaron en momentos clave a superar mi adicción”, agregó.

Con información de Revista Hola y el Informador.