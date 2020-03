Daniel Dae Kim se une a la lista de actores en dar positivo en COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Daniel Dae Kim acudió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que ha dado positivo en la prueba de COVID-19.

En un video con duración de 10 minutos, el actor explicó su situación de cómo contrajo la enfermedad mientras filmaba la serie "New Amsterdam" en la ciudad de Nueva York, y después de experimentar un dolor en la garganta en el vuelo de regreso a Honolulu, inmediatamente se aisló y monitoreó sus síntomas.

Después de que su condición empeoró, Kim decidió acudir un centro de pruebas de manejo a instancias de su médico, y luego le diagnosticaron el virus.

Kim, quien agregó que su familia ha resultado negativa, también dijo a sus seguidores que, aunque algunas celebridades e influyentes han sido acusados de abusar de sus posiciones de poder o riqueza para recibir atención durante la pandemia, no lo hizo.

"Nunca solicité o esperé un tratamiento especial de nadie y agregaré que creo que la atención médica para todos es un derecho, no un privilegio. Y no solo la atención médica sino la atención médica de calidad", dijo. "Todos los que cumplan con los requisitos para ser evaluados deben ser, punto. Porque al virus no le importa la raza o el género, la religión, la orientación sexual, si eres rico o pobre o tu estado migratorio. Solo parece que nos importa eso’’, mencionó.

El famoso también aprovechó el momento para pedir a los estadounidenses que "detengan el prejuicio y la violencia sin sentido contra los asiáticos" a raíz del brote, calificándolo de "cobarde", "desgarrador" e "inexcusable".

"Sí, soy asiático, y sí, tengo coronavirus, pero no lo obtuve de China; lo adquirí en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York", dijo. "A pesar de lo que ciertos líderes políticos quieren llamarlo, no considero que el lugar de donde proviene sea tan importante como las personas enfermas y moribundas. Si lo hiciera, llamaría a esto 'virus de Nueva York', pero eso sería una tontería”.

"El punto es que los insultos no nos llevan a ninguna parte", continuó. "Cuando las personas están enfermas, lo que más importa es cómo cuidarnos mejor a nosotros mismos y a los demás", agregó.

De este modo, Kim se une a la numerosa lista de famosos que han contraído el virus.