Daniel Craig ha terminado de filmar su última cinta de 'James Bond'

ESTADOS UNIDOS.- Daniel Craig, quien ha interpretado a James Bond desde 2005, ha confirmado que su tiempo como 007 ha llegado a su fin.

El actor estuvo de invitado en el programa de The Late Show con Stephen Colbert el viernes, donde confirmó que había "terminado" de interpretar al famoso espía. "¿Terminaste con Bond?", Preguntó el anfitrión Stephen Colbert, a lo que Craig, de 51 años, respondió: "Sí". "Está hecho", agregó.

A principios de semana, Craig también habló sobre seguir adelante. "Alguien más necesita intentarlo", dijo a la tienda alemana Express, según Esquire.

Daniel Craig confirmó que “No Time To die” será su última película como James Bond https://t.co/dLYfG9wTX3 — Infobae América (@InfobaeAmerica) November 23, 2019

La última salida de Craig como Bond será en la próxima película ‘No Time to Die’, que se lanzará en abril de 2020.

A principios de este año, después de concluir la película, que se rumoreaba que era la última, Craig habló sobre su complicada relación con la franquicia.

"Esto puede ser difícil de creer", dijo Craig a The Sunday Times, "pero me encanta el hecho de que soy Bond". ‘‘Es una de las cosas más intensas y gratificantes que he hecho, pero requiere mucha energía y me estoy haciendo viejo. Me estoy poniendo crujiente”, señaló.

Durante el rodaje, el actor sufrió una lesión en el tobillo que requirió "cirugía menor".

Cuando se despidió de la película en una fiesta de despedida, Craig también fue visto dando un discurso emotivo.

"Solo quiero decir, y ahora estoy bastante borracho, así que no continuaré por mucho tiempo, esta ha sido una de las mejores y más maravillosas experiencias que he tenido", dijo en un video compartido en Twitter por Springhouse

“Todos ustedes han hecho el trabajo más asombroso. No podría estar más orgulloso de trabajar con cada uno de ustedes en esta producción. Me gustaría agradecerle esta tarde, a Barbara [productora], por ponérsela. Gracias a Dios, hicimos esto esta noche”, continuó Craig.

Aunque no se ha anunciado quién será el próximo Bond, se han sugerido muchos nombres a lo largo de los años, incluidos Robert Pattinson, Hugh Jackman e Idris Elba.