Daniel Boaventura prepara show íntimo en streaming

Daniel Boaventura no pierde la esperanza de que este año pueda continuar con sus shows presenciales. El cantante brasileño se encontraba promocionando su gira "10 años Tour" cuando la pandemia apareció y desde entonces ha tenido que adaptar sus presentaciones a lo virtual.

Ahora, desde el confinamiento, asegura que ha seguido trabajando con su equipo para planear sus espectáculos a futuro mientras también prepara música nueva.

"Es un momento muy difícil, hay una preocupación muy grande no solamente en la música, sino el teatro y todas las presentaciones artísticas, tanto acá en en Brasil como en el mundo hay que pensar una manera de hacer algo diferente para que puedas vivir", dijo el cantante en conferencia de prensa.

Boaventura espera poder cantar en el Auditorio Nacional el 25 de agosto, un show que se ha pospuesto desde hace un año, pero además prepara espectáculos con orquesta sinfónica en su país natal. En diciembre ofreció un concierto de streaming navideño y este 20 de marzo repetirá la experiencia con un show íntimo titulado "Close to you", donde asegura, cantará algunos temas inéditos.

"Lo que quiero hacer es rescatar canciones que grabé en discos pero que nunca fueron tocadas en vivo, por ejemplo "Song for you", que fue una de las canciones que grabé en mi primer disco", detalló.

Debido a la pandemia en esta ocasión no contará con invitados especiales, pero sí estará acompañado por un quinteto de músicos y él mismo cantará con un instrumento: el saxofón.

La última vez que se presentó en México fue en agosto del 2019 y recuerda con nostalgia el buen recibimiento del público mexicano, ahora lo más difícil, reconoce, es imaginarse la reacción de la gente mientras canta frente a las pantallas. Para esta presentación hizo algunas adaptaciones con la intención de interactuar de forma virtual.

"El repertorio será un poco diferente, no habrá tantas canciones danzantes, sino canciones más románticas, habrá un clima intimista, no tendremos un cambio directo porque estaremos en este vehículo de transmisión, pero creo que en momentos de la presentación podremos intercambiar información, que me hagan peticiones", dijo el intérprete.