Daniel Bisogno viajaba en transporte público, daba autógrafos, ¡y hasta lo asaltaron!

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Bisogno dio de qué hablar, y no por haber generado alguna polémica sino por las divertidas anécdotas que compartió de aquellos días en que usaba el transporte público.

En un video que grabó para “Ventaneando”, el conductor confesó haber usado camiones, metros y peseros cuando ya se había hecho de fama, por lo que le tocó estar repartiendo autógrafos mientras viajaba.

Yo siempre fui afecto al transporte público, no por gusto, sino por necesidad, porque cuando había coche en la casa mi papá nunca me lo prestó, me dijo que hasta que me lo pudiera comprar y así fue, y todavía en ‘Ventaneando’ fui dando autógrafos en el pesero”, dijo Bisogno.

Comentó entre risas que, debido a su estatura, él no cabía en los peseros, por lo que tenía que acomodar sus piernas para entrar en los asientos.

“La verdad (estaba) muy a gusto, pero yo no cabía en el pesero público porque las piernas las tenía que llevar en el pasillo; me pasa lo mismo en el avión. Cada que pasa la gente me patea las rodillas o subo las piernas del otro lado sobre la señora que tiene su canasta de dulces mexicanos, le aplastas el acitrón, le apachurras el higo y ahí te la vas llevando”, comentó entre risas.

“Y si te toca parado, yo mido 1.92, entonces tenía que dejar la cabeza en el tragaluz y el resto del cuerpo en la puerta de atrás. No quepo”.

Incluso recordó que, en una ocasión, le tocó vivir un asalto en el transporte público.

“Un día iba a trabajar por el metro Oceanía y de repente, en el asiento de en medio hacia atrás (que es donde quepo porque podía estirar mis piernas), se suben tres malvivientes y ‘órale, con todo, cáiganse’ (…) Y cuando llegaron, yo traía una cangurera y les dije ‘yo tengo un cepillo y una loción de imitación’, y entonces no me quitaron nada, no sé si me sentí avergonzado o qué”, relató.