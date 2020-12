Daniel Bisogno llegó a Azteca pero no lo dejaron volver a “Ventaneando”

CIUDAD DE MÉXICO.- “¿Y Daniel Bisogno?”, “¿Se anda escondiendo el Bisogno?”, “Le anda huyendo al Ceriani”, son algunos comentarios que pueden leerse en redes sociales, luego de que el conductor no volviera a “Ventaneando”.

Y es que luego de que el polémico presentador lanzó un tremendo insulto a Javier Ceriani al aire en la emisión de este miércoles, no ha aparecido a cuadro en el programa que conduce con Pati Chapoy, Pedro Sola y Linet Puente.

Según “Chisme No Like”, producción de YouTube que conduce Ceriani con Elisa Beristain, Daniel habría llegado al foro de “Ventaneando”, pero los ejecutivos de Azteca impidieron aparecer a cuadro, situación que ha permanecido desde el jueves hasta el día de hoy.

“Ayer, por ejemplo, no estuvo en el programa, llegó al canal pero no lo dejaron salir al aire, había una reunión, Pati Chapoy está desesperada porque pide que Ricardo la proteja. No se sabe quién es quién, quién está apoyando a Bisogno y quién lo quiere afuera”, informó Javier Ceriani.

También se dio a conocer que este jueves se realizó una junta con patrocinadores de “Ventaneando”, quienes no quieren seguir apoyando el programa para 2021 debido a que están hartos de las actitudes de Bisogno.

“Cuatro marcas convocaron a una reunión y pidieron que Bisogno ya no estuviese cuando se anuncian en el programa y están pidiendo que ofrezca una disculpa y no lo quiere hacer Pati, ni la quiere hacer Bisogno”, revelaron los periodistas.

Elisa Beristain y Javier Ceriani invitaron a su audiencia a interponer una queja contra Daniel Bisogno en caso de que alguno se sintiera ofendido con las actitudes del polémico conductor.

“si usted se sintió ofendido puede quejarse con Secretaría de Gobernación de que ese contenido esté a las 16:00 horas en la televisión mexicana. Nunca más ese tipo de agresiones a la comunidad”, explicó Elisa Beristain.

La tarde de este miércoles, Daniel Bisogno criticó a Javier Ceriani por obtener la exclusiva de la nueva pareja de Marjorie de Sousa, dudando que la información fuera verídica por tratarse de un programa de Youtube.

“Es el asqueroso más grande, pero además con esa jeta de bruja mal c*gida”, dijo Bisogno en vivo.