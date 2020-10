Daniel Bisogno habla sobre su posible salida de "Ventaneando"

Amado por unos y odiado por otros; así es Daniel Bisogno, uno de los conductores más entrañables y famosos de Ventaneando y a 23 años de estar al aire, el presentador habló de su posible salida del programa que lo lanzó al estrellato.

En una entrevista que le hizo Roger González, en su canal de YouTube “Roger González Presenta”, Bisogno dio su opinión sobre lo que significa para él "Ventaneando" y sobre cuánto tiempo le gustaría quedarse como conductor a lado de su jefa Paty Chapoy.

Ventaneando... mi vida es una antes y otra después. No concibo mi vida sin Ventaneando. Espero que me duren un rato los señores… si quiera que mi hija llegue a los 15 años… no, bueno, un poquito más porque tiene 4, a los 20", contestó entre risas.