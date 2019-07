Daniel Bisogno deja en claro su orientación sexual

Daniel Bisogno cuenta con una columna en un periódico de la Ciudad de México, la cual utilizó para hablar de una vez por todas de su sexualidad.

Para comenzar, comenta sobre la gente que de verdad lo quiere y lo conocen, agregando también que no le importa lo que digan los demás sobre él.

“¡Me la pe%&! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido, y saldré, avante y triunfante. ¿Pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce y quiere afortunadamente es muchísima y también saben el tipo de persona que soy. Por eso, pongan lo que pongan, digan lo que digan, ¡me importa una reverenda ching*da!”, escribió el presentador.

El conductor ha pasado por mucha polémica luego de que se le viera y fotografiara besando a otro hombre en un antro gay, por lo que decidió que era tiempo dejar en claro esa cuestión.

“lo dejé muy claro: soy totalmente libre de estar con mujeres, hombres, ancianas, perros o lo que se me venga en gana y a nadie nunca le tengo por qué explicar”, dejando en claro su orientación sexual.