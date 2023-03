Daniel Bisogno da primeras declaraciones tras solicitud de amparo de Pati Chapoy

Ciudad de México.- Paty Chapoy tiene una suspensión provisional en su programa luego de recibir una orden de aprehensión o de arresto girada en su contra. La conductora pidió un amparo, el cual fue aceptado por un juez, según el periodista Arturo Ángel.

“La conductora de Ventaneando le dijo al juez federal que cree que un juez del fuero común de la CDMX giró una orden en su contra para detenerla. El juez federal ha ordenado suspenderla mientras averigua. El 27 de marzo definirá si le concede o no la suspensión definitiva”, detalló el periodista en su cuenta de Twitter.

Aunque se esperaba que la comunicadora esclareciera esta noticia durante su programa de televisión, que abunda en contenido de espectáculos, Pati no apareció a cuadro, por lo que fue su compañero Daniel Bisogno quien antes de finalizar la emisión de este viernes dijo:

Ya no nos dio tiempo para explicarles lo que está sucediendo con nosotros, que estamos siendo tendencia en todas partes, pero no se crean lo que leen, la gente es muy tonta, y se atreven a publicar cosas que no tienen la más remota idea de lo que están diciendo”