Daniel Arenas a favor de la eutanasia y la mariguana

MÉXICO.- El actor Daniel Arenas regresó a la pantalla chica para dar vida a un médico cirujano dentro de la telenovela “Médicos… Línea de Vida”.

Por tal motivo, el actor fue cuestionado sobre su postura ante algunas alternativas médicas como la eutanasia y el uso de la mariguana con fines curativos.

Al respecto de la eutanasia, el histrión confesó: “el día que ya no tenga las facultades para valerme por mí mismo que me desconecten, entonces no para nada, para nada”.

Sobre la mariguana con fines curativos, Arenas dijo: “Sí, no, claro, claro, CBD (Cannabidiol) pues mira no lo he necesitado, sé que le sirve a gente que tiene cáncer, epilepsia, una cantidad de dolencias y enfermedades, si algún día lo tuviera que utilizar pues por supuesto, no, no me peleo con eso”.

Finalmente, Daniel aseguró que siempre ha sido un hombre precavido y, por esta razón, el ya dejó todo listo para el momento de su deceso.

“Amo la vida y creo que la muerte es algo natural que tenemos todo que vivir, pero soy una persona muy organizada y ya lo dejé como definido”, contó.