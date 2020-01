Dania Méndez, integrante de Acapulco Shore, confirma noviazgo con Lorduy, de Piso 21

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, Dania Méndez, integrante de Acapulco Shore, confirmó su relación con el cantante Lorduy, de Piso 21.

Con varias fotografías y un romántico mensaje, la influencer dio a conocer la noticia: “Hace casi cinco años ya sentía que te empezaba amar... y no me equivoqué!! La distancia siempre presente, pero el AMOR y la PACIENCIA también! Dias a tu lado bastaron para saber que quería seguir viéndote, no sabia cuando, no sabía cómo, pero si algo me hacía feliz era verte por mi pantalla y es que entre tu y yo el tiempo si es un dicho y nada más. Y es que aquí estoy, aquí siempre he estado y siempre estaré mi negro, esperando el momento de verte y abrazarte, años tuvimos que pasar para vernos, ahora al menos días (sic)..., escribió Méndez.

La publicación también destaca que “DIOS por fin nos premió con un trabajo maravilloso haciendo lo que nos gusta, gracias por compartir tu energía, tus sueños, tu familia, tu tiempo y tus mejores momentos”.

La integrante de Acapulco Shore le deseo a su pareja que siempre fuera feliz, que se sintiera seguro y amado. Además le agradeció por darle la oportunidad de ser la mujer que lo vea crecer como ser humano.

Finalizó con un “Te amo, David”.

Tras la publicación, el reguetonero respondió al estilo shore: “Se los juro es borracha pero buena muchacha... te amo mamacita mía!!! Gracias por estar ahí siempre mi amor, solo tú y yo sabemos la realidad de las cosas y del amor que tenemos. Love u my queen”.

Cabe mencionar que Lorduy llegó a la agrupación luego de que Llane, el vocalista original del grupo, abandonara el cuarteto originario de Colombia.