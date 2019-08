Danger hace del rap materia optativa en secundaria de la CDMX

Desde este jueves, los alumnos de la secundaria 16 de Tlatelolco tienen una clase optativa distinta: la de rap, impartida por el rapero tijuanense Danger. El objetivo, compartió el artista, es que los jóvenes conozcan estructuras poéticas, recursos literarios, creación de versos y sobre todo, empoderarse a través de la palabra. Más de la tercera parte del alumnado se inscribió.



"Tenía un par de años soñando con esta idea. Cuando yo fui a la secundaria sólo había flauta dulce y fútbol como posibilidades optativas, así que siempre soñaba con estas alternativas. Ahora, el director de Alas y Raíces (Antonio Rodríguez, Frino), me invitó a presentar un proyecto y propuse dar talleres de este tipo", dijo a EL UNIVERSAL.

Cuando estuvo aprobada la propuesta, buscaron una secundaria en la Ciudad de México para comenzar y a partir de esto, poder difundirlo a más escuelas en el futuro.

"Elegí esa secundaria en Tlatelolco porque tiene varios procesos históricos en la comunidad. A los directivos de la escuela les encantó la idea, la directora es muy abierta para las cosas alternativas, para buscar otras posibilidades de educación".

El rapero contó que al principio pensaron que como era una clase nueva, no tendría tanta convocatoria, pero se sorprendieron al ver que de los 165 alumnos de la escuela, 67 de inscribieron a la clase. Para poder registrarse tenían que meter en una caja un papelito donde dijeran sus razones para entrar. Dijo que varios lo conmovieron. De ellos seleccionaron a 50, divididos en dos grupos de 25.

Un rap distinto

El rap de Danger (Alfredo Martínez), se ha caracterizado por no promover insultos, sino por motivar a los jóvenes que como él, vienen de entornos difíciles.

"El rap es el vínculo de comunicación de los jóvenes en las calles porque el rap llega donde la policía no, el rap llega a enseñarte cosas de formas lúdicas que a lo mejor los sistemas educativos no han logrado hacer, por lo tanto me parece maravillosa esta herramienta", comentó.

Él, que creció en un barrio conflictivo en Tijuana, se abrazó de este género escuchando a artistas como Vico C, con quien conoció la posibilidad de contar historias a través de la música y luego, decidió cambiar el mensaje que escuchaba en esas mismas calles.

"Crecí mucho con el rap chicano, que hacía referencia a las drogas, hacía apología de la violencia, a la ostentación de las cosas materiales. Yo empecé replicando esos patrones y muy rápido, gracias al conocimiento previo de la literatura comencé a cambiar el discurso".

Recientemente presentó su nuevo material, "Moebius", con el que vuelve a los sonidos de los 90. Danger es autor de temas como "Sembrando laureles", "No voy a morirme de hambre", "Estado mental" y más recientemente "El bestiario". Ha colaborado para mejorar las Batallas de los Gallos y además, ha impartido talleres de rap en prisión.

"Con los talleres impartidos en cárceles veo que puedo utilizar este lenguaje de conciencia o de activismo, los chicos no me ven como una figura de autoridad sino como uno más de ellos. El rap está hablándole a los jóvenes que no quieren escuchar a los adultos. Es una plataforma de oportunidad para decirles cosas, para mostrarles cosas".

El próximo 29 de septiembre, en El Circo Volador, Danger será parte de la primera batalla de rap escrita en formato roast, donde Aczino, Chili Parker, Proof, Mcklopedia, Zipo, Cevladé y Gino se enfrentarán a él.