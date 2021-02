Danger AK lucha para que el rap sea una herramienta académica

Su nombre real es Alfredo Martínez, pero en el mundo del hip hop es conocido como Danger AK. El rapero mexicano asegura que lo que lo salvó de quedarse en el peligroso barrio Mariano Matamoros, en Tijuana, fue un pequeño librero que su papá tenía en la casa. Ahí adquirió el gusto por la lectura, que después se transformó en pasión por la declamación y luego se trasladó al rap.

Para Danger AK el hip hop es una herramienta de conciencia social por eso ha tratado de llevarlo a distintos espacios para inspirar a jóvenes a salir adelante a partir de esta práctica.

"Siempre he pensado que el hip hop es un salvavidas en los barrios, porque a veces no tenemos acceso a la educación, a las mal llamadas ‘bellas artes’ y me parece que el primer acceso con el arte hospitalario, diciéndote: 'tú también puedes hacerlo compa’, es el hip hop, porque ahí no ocupas nada para rapear, por eso la idea de devolver el favor", dijo Danger en entrevista.

Con la iniciativa "Alas y raíces", desde el 2019 puso en marcha el proyecto de implementar el rap como materia en las secundarias. Durante la pandemia ya capacitó a 50 profesores de educación básica para que sean talleristas en diferentes estados de la República Mexicana.

Además todos los lunes participa en el programa de televisión "De buena fe", del Canal Once, donde tiene una columna rapeada para hablar de los temas sociales de actualidad. Esta labor, acepta, no ha sido fácil pues se ha enfrentado a los estereotipos de que el rap no puede ser educativo.

"Hemos hecho una red internacional, estamos en una ONG que se llama Generation hip hop, con otros 66 países que tienen individuos preocupados por compartir estas herramientas, pero sí, al principio me costó mucho abrir las puertas, primero llegar a la instituciones locales y que me veían vestido como cholo, porque sabemos que hay un estigma en la estetica del hip hop", reconoció.

"Me ha costado mucho explicarle a la policía por qué no tenemos que reprimir a los jóvenes que están improvisando en el parque, cuando están desarrollando capacidades y en vez de eso lo ven como una congregación de posibilidades delictivas", agregó.

Con su nuevo tema "D.E.F" que es la abreviación de Devolver El Favor, trata de plasmar su agradecimiento al hip hop por salvarlo de un destino trágico. En el video, que fue grabado durante la pandemia, no sólo aparecen barrios de Tijuana, sino también lugares emblemáticos de la Ciudad de México, donde reside desde hace dos años y ha formado una familia; recientemente dio a conocer la noticia de que será papá este año.

"Creí toda mi vida que no iba a ir por ese camino, que mi misión era otra, pero en algún punto nos convencimos con pareja, decidimos intentarlo y estamos bien contentos con esta nueva etapa que también se manifestará artísticamente", aseguró el rapero.

Además de este tema, que es el segundo que lanza en 2021, planea hacer un estreno al menos cada tres meses y continuar posicionando el hip hop como herramienta académica.