Dan Diamante a Carlos Rivera

El cantante Carlos Rivera recibió Disco de Diamante por el tema “Que lo nuestro, se quede nuestro”, uno de los más emblemáticos hasta ahora en su trayectoria.

“Estoy que no lo creo. Me llena de emoción que una canción que yo escribí llegue a este logro y más aún en estos tiempos, siendo una canción de cantautor, el logro me sabe por mil”, escribió el oriundo de Tlaxcala.

El tema lo publicó en el 2016 como parte de su cuarto álbum “Yo creo” para SONY Music.