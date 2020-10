Damon Albarn aclara colaboración de Gorillaz con Bad Bunny

CIUADA DE MÉXICO.- Damon Albarn a sorprendido a propios y extraños luego de una serie declaraciones donde indica que le gustaría trabajar con Bad Bunny, uno de los máximos exponentes de la música urbana actual, e incluso indica que le gustaría incursionar en el género del reggaetón.

El también líder de la banda Blur estuvo en entrevista con el programa Perros de la calle de Metro 915 (minuto 10:17) y habló acerca de la posibilidad de unirse a Bad Bunny para incursionar en el reguetón.

“He estado hablando con Bad Bunny, me encantaría trabajar con él”.

Damon ya ha mostrado su eclecticismo dentro de su proyecto Gorillaz, que fusiona muchísimos géneros: desde el rap hasta el rock pasando por el reggae y el electropop.

Por ello no parece improbable que a la banda de personajes animados se le una el boricua, y menos si tenemos en cuenta la gran cantidad de colaboraciones que estuvieron presentando en el último tiempo incluyendo Elton John.

"He hablado con Bad Bunny pero sí, quiero decir que me encantaría trabajar ahi, tú sabes. En realidad hablé con él, no estoy seguro pero me me aseguré que lo hice y si, definitivamente hablé con él o hablé con alguien muy parecido a él. Tengo que trabajar con él, sería genial”

Cuando se le preguntó si desea cantar alguna canción de reggaetón respondió que sí.

“Absolutamente, ¿quién no quiere cantar en un ritmo de reggaetón? He estado escuchando muchos ritmos del reggaetón y los cuales escuhé por primera vez cuando estaba en México, alrededor de 1998. Así que se de ello desde hace mucho, sobre todo cuando estaba en Monterrey, tenia varios cassettes con beats lentos, así que he estado en eso desde hace mucho tiempo. Me doy cuenta que se me fue el barco en cuanto a convertirme en un artista de reggaeton".