Dalilah Polanco cuenta el terrible momento de cuando perdió a su bebé y cómo Héctor Sandarti la apoyó

CIUDAD DE MÉXICO.-Dalilah Polando le contó a Yordi Rosado que vivió un momento muy difícil cuando perdió a un bebé.

"Estaba viviendo una separación cuando me entero que estoy embarazada, a las 15 semanas estaba yo en un llamado y comencé a sangrar, le hablé a mi ginecóloga, sin que él supiera (Sergio Catalán). Me dijo que tomara unas pastillas, y me pidió que fuera ahorita con ella".

Agregó:

"Héctor Sandarti me acompañó, y hasta me dijo que él se haría responsable. Cuando me recibe la doctora y ponen el aparato, dejé de escuchar el corazón. Entonces no me dejaron ir, y perdí al bebé".

Dalilah señaló que fue de gran apoyo Sandarti, y que desde siempre le tiene mucho cariño por eso y pidió a las mujeres que hayan pasado por una situación similar a no sentirse culpables.

"Hay que no sentirse culpable por eso. Yo me sentí muy culpable y fui con un terapeuta que me ayudó. Yo en ese momento no quería ser mamá, y nunca he querido y la culpa me estaba destrozando, pero aprendí que no era responsable".

Por último dijo que ella no tiene vocación para se mamá, que solo puede estar en pareja pero que disfruta más estar sola.

"Yo creo que en esta vida una viene con vocaciones, y la de ser madre no es la mía. Yo los invitó a que encuentren su vocación", contó a Yordi.