Dakota Johnson se vuelve tendencia por hablar de su bisexualidad

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente Dakota Johnson se volvió tendencia en Twitter debido a una entrevista en la que habló sobre su orientación sexual y dejó abierta la posibilidad de que llegara a ser bisexual, algo que enloqueció a sus seguidores.

"He estado en una fase de mi vida en la que me fascinan las mujeres jóvenes que llegan a un acuerdo con su sexualidad. He estado experimentando eso en mi propia vida y es muy interesante", fueron las palabras de la estrella.

Cabe señalar que la entrevista data del 2017, pero ha sido retomada por un usuario, logrando que todos hablaran al respecto.

La artista habló sobre su ruptura con el cantante de los Drowners, Matthew Hitt. Sin embargo, fue la actualización sobre su vida después de la ruptura lo que causó la fuerte reacción de sus seguidores en Twitter en 2020.

"¿Podemos decir que me estoy tomando este tiempo para explorar mi bisexualidad?", expresó.