Dakota Fanning se defiende ante acusaciones de ‘Whitewashing’

LOS ÁNGELES, California.- Dakota Fanning rompió el silencio y decidió hablar sobre su nuevo papel en: Sweetness in the Belly, en medio de acusaciones del tan conocido ‘Whitewashing’.

La película, que se basa en la novela de Camilla Gibb, provocó controversia a principios de esta semana cuando se lanzó una vista previa de la película. "Primer clip de Dakota Fanning como un musulmán etíope blanco en un drama-romance de refugiados", tuiteó Deadline el miércoles, junto con un fotograma de la película. En respuesta, muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron el casting de Fanning en la película.

En medio de las acusaciones de ‘Whitewashing’ (otorgar papeles de personajes afroamericanos a personas caucásicas), Fanning recurrió a las redes sociales para compartir más detalles sobre su personaje.

"Solo para aclarar. En la nueva película de la que soy parte, ‘Sweetness in the Belly’, no interpreto a una mujer etíope", escribió la actriz mediante una historia de Instagram. "Interpreto a una mujer británica abandonada por sus padres a los siete años en África y criada musulmana".

"Mi personaje, Lilly, viaja a Etiopía y está atrapado en el estallido de la guerra civil", continuó Fanning. "Posteriormente la envían 'a casa' a Inglaterra, un lugar del que es originaria pero que nunca ha conocido".

"Basado en un libro de Camilla Gibb, esta película fue realizada en parte en Etiopía, está dirigida por un hombre etíope y presenta a muchas mujeres etíopes. Fue un gran privilegio ser parte de contar esta historia", comenta.

Además describió en sus propias palabras de lo que trata la cinta: "lo que significa el hogar para las personas que se encuentran desplazadas y las familias y comunidades que eligen y que los eligen", finaliza.

Sweetness in the Belly se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto.