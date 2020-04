Daisy Ridley sufrió por los comentarios de los fans de "Star Wars"

Una de las sagas más exitosas en la historia del cine es la de "Star Wars", sin embargo, las críticas que generó su última trilogía hizo que sus seguidores le perdieran el amor a las películas.

Daisy Ridley mencionó en una entrevista al podcast DragCast with Nina West que sufrió ante los comentarios negativos que generó "The Rise of Skywalker", la ultima entreha dirigida por J.J Abrams.

"Esta última película fue complicada. Enero no fue tan agradable. Fue extraño, antes sentí todo el amor que nos habían mostrado el primer día, luego dije '¿a dónde se fue el amor?' Vi el documental (The Skywalker Legacy) y está tan lleno de amor.

La actriz que dio vida a Rey en los episodios VII, VIII y IX dijo que las redes sociales han causado que los seguidores se manifiesten de diferente forma, al grado de que tuvo que cerrar su cuenta de Instagram en el 2016.

"Creo que es esa parte difícil de cuando eres parte de algo que está tan lleno de amor y luego las personas. Todos tienen derecho a que no les guste algo, pero eso ha cambiado un poco. Creo que se debe a las redes sociales.

La originaria de Londres también habló de que evitó ver los comentarios que generó la última cinta de Star Wars.

"Tratar de leer las noticias en enero e intentar no ver las cosas de Star Wars fue difícil. Vería los titulares y diría 'Oh, Dios mío, esto es decepcionante'. Ha sido complicado".