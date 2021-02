Daft Punk, 28 años entre música electrónica, Grammy y hasta Cannes

Fue a mediados de la década de los 90 que la industria de la música vio nacer al dúo francés Daft Punk.

Experimentando con el uso de sintetizadores, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter lanzaron en 1995 "Da Funk", su primer gran éxito comercial que dos años después formaría parte de su disco debut "Homework".

A partir de ahí los músicos sumarían casi 30 años de carrera (desde su formación en 1993) hasta el anuncio de su desintegración, el cual realizaron la mañana de este lunes con la publicación de un video de ocho minutos titulado "Epílogo" (que a su vez forma parte de su película de 2006, "Electroma").

Según confirmó su publicista Kathryn Frazier al portal Pitchfork, la ruptura es un hecho aunque no se saben los motivos. En el video se plasman las fechas 1993-2021 anunciando el fin de un ciclo.

En sus 28 años juntos los franceses tan sólo grabaron cuatro discos de estudio (más la banda sonora de "Tron: legacy" así como materiales recopilatorios, en vivo y remezclas): "Homework" (1993), "Discovery" (2001), "Human After All" (2005) y "Random Access Memories" (2013), mismos que serían suficientes para consolidarse como uno de los grandes gracias a temas que ya son clásicos como "Around the world", "One more time", "Technologic" y "Get lucky".

Explorando géneros que van desde el house, pop y electrónico, hasta el rock y disco, el trabajo de Daft Punk no se limitó a ellos dos. Entre las colaboraciones que hicieron destacan trabajos con Kanye West, en temas como "On Sight" y "I Am A God", y con Pharrell Williams en "Gust of Wind" (recordemos que a su vez participó en "Get Lucky").

Recientemente, en 2016, junto a The Weeknd colaboraron para los temas "Starboy" y "I Feel It Coming" (motivo por el que se esperaba que acompañaran al canadiense en el Super Bowl, pero esto no sucedió). El más reciente trabajo habría sido como productores del tema "Overnight" del grupo australiano Parcels, en cuyos créditos también figuran como coautores.

Pero la aportación de Daft Punk no se limitó a revolucionar la música electrónica, el aspecto visual también fue una de sus características, utilizando máscaras o cascos para ocultar su rostro, creando así una mayor expectativa por saber quiénes estaban detrás de los sonidos de sintetizadores de canciones como "Digital love".

La imagen con la que más se les recuerda es luciendo como una especie de robots antropomorfos gracias a sus cascos y trajes que empatan el concepto futurista presente en su sonido y videos musicales (que empezaron a usar en la era "Discovery").

Además sus materiales audiovisuales destacan. Precisamente en el caso del disco "Discovery" la música fue utilizada para la cinta "Interestella 5555: the 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem" , colaboración de Daft Punk con Leiji Matsumoto y Toei Animation que se presentó en el Festival de Cannes.

Con el que sería ahora su último álbum de estudio, "Random access memories", los músicos ganaron premios como el Grammy por Álbum del año, Álbum de dance/electrónica e Ingeniería de Grabación No-Clásica, el sencillo "Get Lucky" a su vez fue la Grabación del año y Mejor interpretación vocal de pop dúo/banda.