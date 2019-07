Daddy Yankee pide la renuncia del gobernador de Puerto Rico

Daddy Yankee se presentó en la entrega de los Premios Juventud en la que aprovechó un momento para mandar un mensaje sobre la situación política por la que pasa la isla.

El Puertorriqueño recordó cierta fecha en la que también le habría tocado hablar sobre la situación de su país mientras el se encontraba lejos.

“Mi corazón está en mi tierra Puerto Rico. Recuerdo aquel momento en el huracán María que no había acceso en el aeropuerto y estaba loco por llegar a la isla y no podía y por alguna razón papá dios me dejó afuera y me dejó ser la voz de mi gente y esta vez se repite nuevamente la ocasión involuntariamente. Aquella vez lo hice con reclamo al presidente de los Estados Unidos y esta vez lo hago para el gobernador de Puerto Rico, que renuncié a su cargo. Que Entregue el poder pacífica, razonable y diplomáticamente. Y que le de paso a nuevos líderes para que dirija nuestra nación de manera correcta’’.

"Puerto Rico está cansado": Daddy Yankee se une al coro de celebridades que piden la renuncia de Ricardo Rosselló https://t.co/1gy3h2U3GR — CNN en Español (@CNNEE) 19 de julio de 2019

El cantante invitó a las personas a hacer algo al respecto y no quedarse de brazos cruzado.

‘‘Puerto rico está cansado de maltrato, del maltrato por decadas, del cuento chino. Oyeme y El sistema de educación está quebrantado, necesitamos levantar ese sistema de educación por favor. Oyeme Sigamos manifestándonos con coraje, pero con sabiduría. Exige tu derecho, pero con inteligencia. Pasivo sin miedo, Estamos heridos, pero con inteligencia vamos pa'lante Puerto Rico’’.

Los Premios Juventud se celebraron en el Watsco Center de Coral Gables, en Florida. Los anfitriones de la noche fueron la modelo mexicana Alejandra Espinoza y el grupo CNCO.