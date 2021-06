Daddy Yankee conoce a la hija de Natti Natasha

CIUDAD DE MÉXICO.- Daddy Yankee mostró su lado más tierno al presumir la visita que le hizo a Isabelle, la recién nacida de Natti Natasha.

El reguetonero ha mantenido una estrecha amistad con la famosa desde que colaboraron juntos en 2016 con la canción “Otra Cosa”.

Ahora que la intérprete de “Ram pam pam” acaba de tener a su hija, el cantante de “Gasolina” fue a conocer a la bebé.

En Instagram, Daddy Yankee publicó un breve clip con el efecto boomerang en donde aparece cargando a la pequeña y sonriéndola amorosamente.

NATTI NATASHA PRESENTA A SU HIJA

Natti Natasha y Raphy Pina le dieron la bienvenida a su pequeña el pasado 22 de mayo en Miami.

Vida Isabelle es la primera hija de la cantante y la cuarta del CEO de Pina Records, quien es padre de Mia (16 años), Monty (15) y Chingui (13), producto de relaciones anteriores.

Ambos presentaron a su hija en una publicación del 23 de mayo, con una publicación de la bebé en el cunero del hospital.

"Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño", dice el mensaje.