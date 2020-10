Da a conocer esposa de Ernesto D'Alessio que tiene Covid-19

Tijuana, BC.- Charito D’Alessio esposa de Ernesto Dalessio dio a conocer que es positiva a Covid-19, pero deja en claro que su suegra, la cantante Lupita D’Alessio es negativa.

La influencer regiomontana dio la cara ante el fuerte rumor, pues no pensaba compartir la noticia, pero fue mucha la presión que lo hizo a través de sus historias de Instagram.

Foto: Cortesía Instagram

“Me negaba a hablar del tema, sobre todo porque me fui de viaje y eso intensifica el chisme, pero como ya es demasiado la...mmm, mi suegra no tiene nada caray, mis hijos no tienen nada, mi esposo no tienen nada, la única positiva soy yo”, destacó.

Desde el lunes está aislada, pero reconoció que estuvo expuesta al realizar ese viaje a Cancún.

“Pero mi suegra no está contagiada, todo empezó por ahí que yo había contagiada a mi suegra”, recalcó.