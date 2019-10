Cynthia Urías sufre tremenda caída en Cuéntamelo Ya! y se desmaya

CIUDAD DE MÉXICO.-Tremenda caída sufrió la conductora Cynthia Urías durante el programa Cuéntamelo Ya!

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora tomó con gracia la difusión del video y confesó que su desmayo se debió al susto por la caída.

Gracias a los que se preocuparon por la caída, fue el miércoles pasado y sin novedad. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Me desmayé del susto no más, siempre me pasa, soy como el Chavo del 8, me da la chiripiorca. Besos a todos”, dijo.