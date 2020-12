Cynthia Urías de luto; pierde a un ser querido a causa de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de espectáculos Cynthia Urías dio a conocer que uno de sus grandes amigos y fans de Bandamax falleció tras ser víctima de Covid-19 y lo recordó con mucho cariño a través de sus redes sociales.

Se trata de Jorge Cruz, un joven originario de Querétaro, al que le dieron el título de “El mejor fan de Bandamax”, debido a su constante participación en los programas de televisión, donde solicitaba las canciones de sus artistas favoritos, como Jenny Rivera y La Arrolladora.

Es muy dificil escribir en un post el cariño y agradecimiento que le tuve y tendré a @george_art ‘Jorge cruz’ lo conocí cuando entré a bandamax, escribía diario al programa, pedia videos de @jennirivera y @arrolladoraoficial , ganaba todas las promociones del canal, me llamaba mucho la atención el cariño y admiración que tenía, asi que lo nombramos el mejor fan del canal”, escribió Cynthia.

La sinaloense recordó el día que conoció por primera vez a Jorge, quien había llegado desde Querétaro a Bandamax, acompañado de su mamá, ya que había ganado un traje, y al finalizar el programa, se los encontró en la calle cuando iban a tomar un transporte hacia la central camionera, a donde ella se ofreció a llevarlos.

“Con el trafico de la ciudad aprovechamos para platicar y platicar jajaj casi no se le daba… de ahí nació una hermosa amistad, él era incondicional, un verdadero amor, no le importaba no dormir con tal de acompañar a jenni o a la arrolladora, la lluvia o el frio. George te lo dije en persona y lo plasmo hoy aqui, Gracias por tu amistad siempre, me encantó ver tus logros, tus viajes, verte graduar en la universidad, ver como te ganaste el corazón de tanta gente, fue un placer grandote, mi más sentido pésame a toda tu familia, vuela altooo Hasta siempre!! cajuela cajuela tqm”, finalizó la presentadora.

A un día de haberse publicado, las imágenes cuentan con más de 17 mil “me gusta” y más de 170 comentarios dándole el pésame a la familia de Jorge, así como a la propia Cyhtia por su pérdida.