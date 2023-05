Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, listos para la llegada de su bebé

Ciudad de México.- El cantante mexicano Carlos Rivera y la presentadora de televisión Cynthia Rodriguez, se encuentran más que listos para la llegada de su primogénito.

Fue en el mes de marzo en el que la pareja oficializó a través de sus cuentas personales, que están a la espera de su primer bebé, revelando el sexo y el nombre de éste, con el siguiente mensaje.

‘La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición mas grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León’, compartieron, revelando que sería un varón.

Todo listo para la llegada de ‘Leon’

Luego de lanzar este anuncio, Cynthia no ha dejado de publicar momentos y fotografías junto a su pancita, mostrando cada día como lleva su embarazo. Fue el día de ayer, cuando la conductora subió a sus redes que ya están en las compras previo a la llegada de su bebé.

‘Pues aquí andamos eligiendo todas las cositas y las mejores cobijitas. También estamos eligiendo esterilizador. Mil gracias por estar al pendiente, vamos a comer y seguimos con las compras y les mandamos besos’, dijo.

Aunque la pareja de casados no suelen subir fotos juntos, se vio la mano de Carlos Rivera tocando la panza de Cynthia, dando a entender que él también estaba presente acompañándola.

Al final, la presentadora compartió la cantidad de cosas que le compró a su primer bebé.

‘Compré pijamas, unos cambios, guantes y calcetines también. Estas cobijas son lo máximo yo no sabía que había tantos tamaños y para tantos usos me encantan. No podían faltar sus toallas y también su batita, me dijeron que los baberos’, agregó.



Instagram: cynoficial