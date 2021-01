Cynthia Rodríguez se hizo cirugía para aumentar su busto

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando una famosa se hace cirugía estética normalmente trata de ocultarlo, pero este no fue el caso de Cynthia Rodríguez, que sin pena o vergüenza presumió que acaba de aumentarse el busto.

En una entrevista para Blanca Martínez Fernández “La Chicuela”, la conductora de “Venga la Alegría” confesó que este arreglito estético se lo hizo hace algunos años para sentirse bien consigo misma.

Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud”, contó.