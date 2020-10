Cynthia Rodríguez revela que sufrió acoso en Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez parece ser una de las muchas famosas que sufrieron acoso en algún momento de su vida.

La famosa conductora de "Venga la Alegría" dio una entrevista al programa "Pinky Promise" que conduce Karla Díaz de JNS, y ahí decidió abrir su corazón sobre un difícil episodio de su pasado.

Ella, sin detallar el nombre de la persona en cuestión, habló sobre un hombre mayor en Azteca que la buscaba bastante para invitarla a salir.

Fue hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en todo esto y había una persona, ya mayor, que cuando yo estaba promocionando mi primer disco siempre me decía ‘ay, a ver qué día vienes, yo quiero que vengas a cantar’”, contó Cynthia.

Pero eso no fue todo, ya que dijo que la situación escaló a que él la invitara a cenar a su casa. Sin embargo, ella pudo safarse del problema para evitar estar a solas con él.

Un día me dijo, quiero que vengas a cenar conmigo, y yo me quedé un poco en shock, luego le dije que sí, que perfecto, que mi papá, mi mamá y mi hermana venían con nosotros y ya me dijo que entonces en otra ocasión, por fortuna mi familia siempre estuvo ahí, conmigo en los primeros años de mi carrera”, relató.

Desde que en 2017 se dio a conocer los acosos y abusos sexuales del productor Harvey Weinstein en Estados Unidos, se desató el movimiento “Mee Too” (“Yo También”), donde varias mujeres, incluyendo famosas, denunciaron haber sido víctimas de crímenes sexuales en menor y mayor medida.