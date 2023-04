Cynthia Rodríguez revela que desea tener más hijos

Ciudad de México.- Tras pocas semanas de que se confirmara el embarazo de Cynthia Rodríguez, sorprendió al revelar que ella y Carlos Rivera quisieran tener más hijos.

En una dinámica en Instagram, la artista remarcó que aunque ahora toda su energía está en la llegada de su primogénito, tienen planes de agrandar la familia.

Estamos en la semana 24, está creciendo muchísimo este bebé. Desde el primer ultrasonido nos dijeron, es que este bebé se mueve demasiado, creo que está bailando todo el tiempo, y de sentirlo creo que tengo desde la semana 19 que lo empecé a sentir, pero ahorita ya mucho más, ya se sienten los golpecitos y las pataditas”

Contó la cantante y presentadora de televisión.

Atlética y saludable

Como es del conocimiento de sus seguidores, la intérprete de 38 años es muy atlética y lleva un estilo de vida muy saludable, por lo que aseguró que no ha dejado de hacerlo. “Si estoy haciendo ejercicio, me gusta subirme a la caminadora de 30 a 40 minutos, me gusta hacer yoga”, contó.

Con relación a su alimentación, la esposa de Carlos Rivera destacó que sigue una dieta impuesta por la misma nutrióloga de una reconocida modelo mexicana que recientemente volvió a convertirse en madre. “Estoy llevando un plan con Gaby, la verdad es que es lo máximo y esto porque vi que la recomendó Ximena Navarrete, que es una gran amiga y me ha dado los mejores consejos”, detalló.

Tras confirmar que su bebé solo tendrá un nombre, por lo que será registrado como León Rivera Rodríguez, Cynthia contó con orgullo que su hijo se emociona cada que escuchaba a Carlos cantarle.

Otro bebé

“Sobre todo cuando le habla o le canta su papá, en la noche se mueve muchísimo, porque pues obviamente lo escucha mucho, ha estado en muchos conciertos, hemos estado en muchos conciertos, en ensayos, entonces es como su parte favorita, que le cante por las noches”, relató.

Finalmente, la exconductora de Venga la alegría expresó que ella y Rivera tienen pensado tener otro bebé, aunque por ahora están concentrados en dar la bienvenida a León. “Queremos uno más, aunque ahorita creo que es muy pronto para pensar en el siguiente”, manifestó.