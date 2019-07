Cynthia Rodríguez niega haberse casado con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez puso fin a los rumores que señalan que se había casado con Carlos Rivera y lo hizo durante el programa ‘‘Todo Un Show’’.

Sus compañeros sacaron el tema y le preguntaron directamente si era o no cierto, para lo que la conductora ya tenía una respuesta.

‘‘Y la respuesta es que no, no me he casado y les tengo que decir algo, yo realmente como ustedes saben tengo una relación que es una relación muy discreta que así lo decidimos desde el día uno, tenemos un amor tan bonito, tan fuerte donde nos amamos en libertad, nos apoyamos y nos protegemos siempre, es por eso que no queremos que nadie opine’’, aseguró la famosa.