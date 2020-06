Cynthia Rodríguez desata reacciones al decir que no se había depilado en diminuto bikini

La conductora del programa "Venga la Alegría" Cynthia Rodríguez compartió una foto en sus redes sociales donde aparece en un diminuto bikini rojo y en medio de la foto confesó un secreto de algo que le ha dejado la cuarentena.

Dice que ella siempre ha apostado por la honestidad y por eso se atrevió a compartir la foto. En su publicación escribió "Siempre he creído que la HONESTIDAD es un valor esencial en la familia de TV Azteca, por esta razón me atrevo a compartir esta fotografía con ustedes... Les confieso que no me he depilado en toda esta cuarentena, por lo tanto ponerme este bikini es prueba de las mujeres seguras de si mismas, reales, valientes y aguerridas".

Muchos comentarios surgieron de la foto que generó casi 100 mil me gusta. Uno de lo que les escribió con unos emoticonos riéndose fue su actual pareja Carlos Rivera.

Otros de los comentarios fueron "Asumiendo su castigo como toda una mujer empoderada y peluda, que nadie le diga que no", "Que bárbara", "pero de donde peluda si estás perfecta.!! Tan bonita y sensual como de costumbre ", "Guapa tu muy bien flaca real y valiente sin filtros".