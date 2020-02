Cynthia Rodríguez confiesa si ya se casó con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez, conductora de Tv Azteca, mantiene una relación con el cantante Carlos Rivera y durante la final de La Academia 2020 fue abordada por reporteros y le preguntaron sí eran ciertos los rumores de que ya se había casado.

¿Ustedes creen que ya me casé o no?... No hay anillo, ahora hay más arete”, dijo entre risas.