Cynthia Kltibo habla sobre las acusaciones de su hija

Después de varios días de transcurrido el escándalo provocado por la hija de Cynthia Kltibo quien acusó a su madre en redes sociales de ser homofóbica, racista y clasista, es ahora la actriz quien habló de las razones que originaron el conflicto familiar.

“Mi hija y yo estábamos discutiendo de la famosa palabra que ya está aceptada en la lengua castellana que es ‘Elle’, entonces ya no son ellos, ya no son ellas, ahora existe la palabra ‘Elle’. Y entonces a mi como si he estudiado mucho teatro clásico y me gusta mucho el español, yo no estoy de acuerdo que se adapten palabras al español, porque se está desfigurando el idioma, entonces le dije “ya no va haber caballeros", porque ella estaba muy clavada con que si la equidad, porque así la eduque y entonces mi hija fue y subió que no quería que la compararan conmigo, que porque yo era homofóbica, clasista y racista y eso provocó algo terrible en las redes…”

Al respecto de cuál fue su reacción al enterarse de los mensajes que la joven de 14 años compartió, Klitbo comentó.

“Yo de hecho ni me entere que estaba molesta porque ella ya está entrando en su pubertad y está en la etapa. Ese fue el primer parteaguas para saber que está en la pubertad. A mi hija le entró la loquera y el problema fíjate que en las redes cuando uno tiene fans, ellos no lo tomaron tan tranquilos. A mi la tristeza que me dio fue darme cuenta que ya pasó la etapa como cuando la destete y ya empieza a tener sus propias ideas que a veces pueden estar equivocadas a veces no...”

Finalmente al ser cuestionada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, sobre si era homofóbica, clasista y racista, como su hija Elisa la describió, la actriz descartó cada una de estas afirmaciones dando una explicación clara al respecto.

“No, por supuesto que no, he sido tres veces reina del festival Gay y el padrino de Elisa es gay, tengo un primo que es transexual que ahora es mi prima, en mi familia no tenemos esos problemas. Y bueno, clasista, bueno, mi novio no es precisamente de alcurnia y yo lo amo como es. Y racista pues tampoco, porque he tenido parejas de todas las razas y colores... entonces fue más bien que mi hija se enfureció y fue a quejarse en el tik tok, pero de una manera pues como lo hace una niña de 14 años, que no está consciente de quién es su mama”, concluyó.