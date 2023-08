Cynthia Klitbo temió por su vida tras operación de emergencia

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo alarmó a sus seguidores después de que trascendiera que fue hospitalizada y operada de emergencia después de presentar dolores abdominales.

Según la artista, sus compromisos laborales la orillaron a cancelar su visita al médico, por lo que este inconveniente la llevó al hospital.

Me asusté, la vi pasar por delante porque para empezar todavía no acabo de dar lo mejor de mí, y mi hija no está lista para quedarse sin mamá, entonces ya sabes, me di un susto muy fuerte, me puse chipil por supuesto”

Dijo la artista.

No es su momento de partir

Asimismo, la actriz de 56 años expresó que aún no es su momento para partir de este mundo. “Yo todavía tengo muchos sueños por cumplir, para empezar, ver a mi hija triunfar, si ella quiere algún día ser mamá, pues conocer un nieto”, expuso.

Y fue el gran cariño que le tiene a su hija, lo que impidió que hablara antes con la joven sobre el malestar que la aquejaba, por lo que decidió hacerlo hasta que dejó el quirófano.

“Ella se enteró cuando yo ya había salido de todo el tratamiento, le hablé del hospital, yo no le digo cosas a mi hija hasta que no sé que todo está bien. Yo no voy a asustar a una niña de 17 años”, detalló.

Sobre la enfermedad

Al respecto de su enfermedad, Cynthia contó: “Me puse muy grave, empecé como tres meses suelta del estómago cuatro días, luego no, luego sí, me hicieron análisis (…) el jueves además me dio una gastroenteritis, gracias a eso fui a dar al hospital (…) descubrieron que tenía 10 pólipos en el estómago, entonces me los quitaron, los mandaron a biopsia a ver qué es lo que va a pasar (…) estoy esperando resultados”.

Finalmente, la reconocida actriz confesó que pese al miedo que experimentó, no está dispuesta a sacrificar algunos placeres para evitar las enfermedades. “Yo no puedo dejar tantas cosas, no puedo dejar el azúcar, el sexo, el tabaco… o sea yo tengo vida”, dijo Klitbo con una sonrisa.