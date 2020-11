Cynthia Klitbo exige disculpas para Rey Grupero tras ser señalado de agredir mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Klitbo salió en defensa de su novio, conocido como Rey Grupero, luego de que el influencer y uno de sus compañeros de trabajo fueran acusados de haberle bajado supuestamente la ropa interior a una mujer en la vía pública.

Pese a que esta información se dio hace tiempo y se demostró la inocencia de Rey Grupero, la molestia de la actriz surgió después de que un reportero lo volviera a señalar por los mismos hechos.

“Él nunca se ha metido con una mujer ni con un niño ni con un anciano. En cuanto de que, si les baja a las actrices el beso, todas ellas son amigas de él, y les dice ‘te voy a robar un día un beso’, y (ellas) se ríen, ellas entran a esa convicción”, manifestó Klitbo ante su encuentro con la prensa.

Posteriormente, el youtuber puntualizó: “yo no soy ningún golpeador, ningún violador, soy una persona normal, que da entretenimiento”.

Para finalizar su encuentro con los medios de comunicación, Cynthia y Rey Grupero exigieron una reparación del daño que les ocasionó este señalamiento.

“Yo quiero una disculpa pública, quieren revivir un momento que ya pasó, difamarme”, dijo el influencer. A su vez, Klitbo agregó: “si no existió tal denuncia, si no fue en contra de él, si nunca se comprobó porque nadie del equipo de él actuó, ni le bajó, el nunca le ha bajado ni le hizo calzón chino a ninguna mujer, para hacer un reportaje de este tamaño y levantar una acusación así, necesitas tener pruebas, no las hay, porque nunca existió tal denuncia, porque nunca fue el agresor de bajarle los calzones a ninguna mujer”.