Cynthia Klitbo dice que no ha superado el daño que le hizo Juan Vidal

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo reveló tristemente que todavía no sana del daño provocado por su ex pareja Juan Vidal, a quien denunció por violencia psicológica, además de deberle dinero.

Aunque el artista ya saldó su deuda financiera, Klitbo expresó el dolor que le produce el hablar públicamente de Juan.

Perdóname, es que esos temas a mí me duelen, es algo que todavía no puedo hablarlo, ¿qué soledad debo haber tenido para creer todo lo que este me dijo?, lloré mucho, pasé muchos momentos muy difíciles. Mi hija al lado mío”

Dijo la actriz con lágrimas en los ojos durante su más reciente encuentro con la prensa.

El compromiso de Vidal y Niurka

Al ser interrogada por el reciente compromiso entre Vidal y Niurka Marcos, la intérprete replicó: “Yo la caca la sacó de mi vida, y se le saca al excusado y ese excusado ya se jaló hace mucho, y a mí me tiene sin cuidado, no sé de qué me estás hablando, ni me interesa nada, porque ya bastantes estragos hicieron en mi vida”.

Por otra parte, Cynthia aseguró que su denuncia legal contra Juan continúa, y no descarta que en breve deba volver ante las autoridades para ratificar sus señalamientos contra él. “El proceso legal está todavía vigente, hace 15 días se hizo una ratificación, y en su momento cuando me solicite el juez tendré que venir de Miami a presentarla”.

Finalmente, Klitbo manifestó que por el momento no desea darse una nueva oportunidad en el amor, pues quedó muy lastimada de su relación con Vidal.

“La verdad es que no tengo ganas en este momento de que nadie físicamente se me acerque, de nuevas parejas y como te habrás dado cuenta yo no sé si algún día voy a aceptar, yo creo que la dignidad es importante y aunque te arranques el corazón, cuando algo no es para ti y no está bien, te lo tienes que sacar”, culminó.