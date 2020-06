Cynthia Klitbo ahora revela desplante de Vanessa Guzmán a su hija

Cynthia Klitbo sigue declarando en contra de Vanessa Guzmán, y luego de asegurar que era “el ser más despreciable con el que había trabajado”, ahora dio a conocer diversas actitudes que su colega tuvo con ella y otros compañeros del elenco de la telenovela “Atrévete a Soñar”.

Manteniendo su postura y aversión contra Guzmán, Klitbo dijo: “sigo pensando lo mismo, yo he trabajado con muchos actores... pero yo lo que no te puedo permitir es la soberbia, que no permitas que te hablen tus compañeros de foro, que la gente de producción no te pueda dirigir la palabra, tus mismos compañeros se te puedan acercar, nadie te pueda dirigir la palabra, que tú guarura se dé el lujo de empujar a la señora, que si el joven va a cambiar la lámpara a escasos 3 metros hay que sufrir el castigo, el desdén de la protagonista, porque ahora para que se frieguen me tardo otros 40 minutos y también tener un marido loco que vaya sacando pistola por todas las locaciones en las que se presenta”.

Posteriormente, Cynthia recordó el desplante que le hizo Vanessa a su hija Elisa en esa época. “Y entonces los niños del público llegaban contigo y los corrías con un guarura, un niño de 3, 4 años… y se lo hizo a mi hija de 2 años 7 meses, no esperes que yo hable bien de una persona así”.

Para finalizar la entrevista que brindó al programa Hoy, Cynthia Klitbo subrayó: “soy íntima amiga de Lucía Méndez, Erika Buenfil, fui íntima amiga de Edith González, de Rebecca Jones, yo me llevo con todas las grandes divas... entonces a mí me parece de una actitud muy soberbia que tú llegues con ese tipo de pretensiones”.