Cyberpunk 2077 y Keanu Reeves ¿a la pantalla grande?

Keanu Reeves y Cyberpunk 2077 se volvieron tendencia hace algunas semanas luego de que el actor revelara el adelanto del nuevo juego en la E3 2019, por lo que, el creador de Cyberpunk, Mike Pondsmith reconoce que tanto reconocimiento podría llevarlos a una película.

Según información de hd-tecnologia, Durante una entrevista, el diseñador, no pudo hablar sobre el estado de los derechos cinematográficos de Cyberpunk, pero agregó que la participación de Keanu Reeves en el juego ciertamente ayuda.

“Realmente no puedo decir nada sobre [derechos cinematográficos]”, dijo. “Pero con Keanu Reeves, es mucho más posible”, comentó.

Sin embargo, como el propio Reeves señaló, los videojuegos no necesitan estrellas de Hollywood para ser geniales. The Witcher 3 no necesito apariciones de celebridades para que Netflix decidiera crear una serie.

“No creo que [los videojuegos] necesiten ser legitimados”, dijo Reeves. “Ha sido mayor la influencia de los videojuegos en Hollywood que viceversa“.

Pero si algo queda claro, es que la aparición de Reeves en la E3 definitivamente le ha dado un impulso al juego.