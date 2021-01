Cumple Geraldine Bazán 38 años y esta es su historia en la televisión

Ciudad de México.- Geraldine Bazán descubrió que quería dedicarse a la televisión a la edad de 7 años y apoyada por su madre comenzó su preparación como actriz en el centro de educación artística de Televisa (CEA) logrando debutar a la edad de 10 años en su primer comercial.

Mientras continuaba preparándose en la actuación y buscaba hacerse de un nombre en el medio, decidió trabajar como mesera para ayudarse económicamente, pero consideró que no era muy buena en esa profesión y se enfocó en su vocación, llegando a destacar en varias producciones de Tv Azteca como "Catalina y Sebastián" en 1999.

Sin duda, el talento de Geraldine la llevó a convertirse en parte importante del elenco juvenil de su nueva televisora y continuó participando en exitosos melodramas, siendo "Como en el cine", uno de los más recordados.

En el 2003 la fortuna y el amor llegaron a la vida de Bazán, pues mientras trabajaba en la exitosa telenovela "Dos chicos de cuidado en la ciudad", comenzó un tórrido romance con Víctor García, protagonista de la trama.

Finalmente el noviazgo con el ex integrante de "La Academia" duró muy poco y Geraldine se mudó a Miami, donde trabajó intensamente para Venevisión y Telemundo, dándose a conocer de manera internacional con éxitos como "Soñar no cuesta nada" y "Victoria" en el 2007.

Durante el 2008 la vida de la actriz cambiaría para siempre y tras varios meses de romance con Gabriel Soto, ambos confirmaron públicamente estar esperando a su primera hija, Elisa Marie.

Tras la llegada de Elisa, Bazán se mantuvo activa participando en varias producciones de Telemundo, hasta el nacimiento de su segunda hija, Alexa Miranda, quien nació en el 2014, por lo que ya con una familia formada y tras 8 años de relación, Geraldine y Gabriel decidieron llegar al altar en el 2016 acompañados de sus dos hijas y pocos invitados durante una íntima ceremonia.

Pero la felicidad no duró mucho para la actriz y en el 2018 ella y Soto anunciaron su ruptura, lo que fue un duro golpe para Bazán, quien a la par de su carrera actoral, lanzó con éxito su canal de YouTube, donde más tarde revelaría que la relación extra marital que Gabriel inició con Irina Baeva fue el motivo de su divorcio, desatando un enfrentamiento mediático con su ex pareja y la actriz rusa, mismo que duró varios meses y que hasta el momento no se ha terminado.

Además de su separación, en el 2019 Geraldine recibió fuertes críticas debido a su evidente cambio físico al paso de los años y fue señalada por su extrema delgadez, a lo que ella respondió en su cuenta de Instagram con un claro mensaje, destacando lo orgullosa que se sentía de su transformación provocada por sus nuevos hábitos.

Pasada la tormenta, Geraldine Bazán celebra sus 38 años más bella que nunca, con un posible romance en puerta, consolidada como una excelente actriz, una exitosa influencer, una madre admirable y un icono de moda y estilo.