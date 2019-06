Cumple 50 años el primer himno pacifista de Lennon

"Give Peace a Chance", el primer himno pacifista de John Lennon, cumple este sábado 50 años de ser grabado en un cuarto de hotel en Montreal, donde el compositor inglés y su esposa Yoko Ono culminaron su segunda encamada por la paz, tras haber pasado una semana en la habitación, tal y como lo habían hecho días atrás en Amsterdam.

"Todo lo que estamos diciendo es: Dale una oportunidad a la paz", cantaron John y Yoko aquel 1 de junio de 1969, vestidos totalmente de blanco, acompañados de personalidades y periodistas, en una habitación del Hotel Queen Elizabeth repleta de arreglos florales, donde la pareja tuvo que realizar su protesta pacifista, luego de que las autoridades de Estados Unidos le prohibieran la entrada al líder de The Beatles por los problemas que había tenido con las drogas un año antes en Inglaterra.

La melodía fue lanzada como disco sencillo "Plastic Ono Band" en los primeros días de julio de aquel año, y conforma junto con "Imagine" y "Happy Xmas (War is Over)", ambas de 1971, las canciones más pacifistas de John Lennon, himnos en contra de la guerra que han sido interpretados por diversos artistas, infinidad de veces, en conciertos y festivales a favor de la paz en todo el Mundo.

Inicialmente la canción se firmó como Lennon-McCartney, respetando el trato que John tenía con Paul McCartney desde que ambos eran adolescentes, y debido a que el músico se sentía "un poco culpable" de grabar solo, dando uno de los pasos para la separación de The Beatles, según explicó el mismo Lennon al periodista David Sheff, en una entrevista publicada en la revista "Playboy" en 1980. Posteriormente el crédito a McCartney fue retirado.

Después de concluir su encamada por la paz y lanzar "Give Pace a Chance", en el verano de aquel 1969, Lennon dejó de lado las disputas con sus compañeros que se habían agravado con el proyecto Let It Be y volvió a trabajar con Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y el productor George Martin, en lo que sería el testamento musical de The Beatles: Abbey Road.

"Everybody's talking about, John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper, Derek Taylor, Norman Mailer, Alan Ginsberg, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna"… Give Peace a Chance.