Culpan a Eduardo Yáñez de que el actor José Pablo Minor ya no obtendrá el protagónico en el "refrito" de "Mirada de Mujer"

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que se anunciara que Televisa realizaría "Si Nos Dejan", el “remake” de la exitosa telenovela “Mirada de Mujer”, se dio a conocer que uno de los actores principales sería Eduardo Yáñez, quien supuestamente rechazó al joven actor José Pablo Minor, como su personaje contrincante.

De acuerdo a lo publicado por Alex Kaffie, Minor ya habría sido seleccionado para interpretar el papel del periodista que en 1997 le diera vida Ari Telch y enamoró a la mujer de 50 años de edad, protagonizada por la actriz Angélica Aragón.

En esta nueva versión, el personaje que haría Yáñez sería el interpretado hace más de dos décadas Fernando Luján, pero según lo comentado por Kaffie en su columna Sin Lisonja, Eduardo dijo que necesitaba un actor que estuviera a su altura, en cuanto a la actuación y no una cara bonita.

“El personaje ya era suyo, sin embargo Eduardo Yáñez dijo que aquel no daría el ancho. "Yo necesito un actor que me dé réplica ¡no a un cara bonita!". Sí, cuando el protagonista de 'Si Nos Dejan' (refrito de 'Mirada de Mujer') supo que José Pablo Minor personificaría a su rival de amores le reprochó tal elección a Carlos Bardasano (productor). "Para ese personaje se requiere a un actor con carácter", alegaba. Tal situación derivó en que Minor quedase fuera del reparto. Ya no será él quien interprete el papel que en las telenovelas 'Mirada de Mujer' y 'Victoria' hicieron Ari Telch y Mauricio Ochmann, respectivamente”, escribió Kaffie.

El controversial periodista destacó que Eduardo Yáñez sugirió a Ricardo Franco para el personaje que iba a hacer José Pablo Minor y, aunque aún no es oficial, se dice que para el papel protagónico femenino sería Mayrin Villanueva.

“Mirada de Mujer” fue una adaptación que se realizó en México de la telenovela colombiana “Señora Isabel”, la cual fue producida por Epigmenio Ibarra para TV Azteca, en 1997 y debido a su gran éxito, se realizó una secuela en 2003 que llevó por nombre “Mirada de Mujer, El Regreso”.

La misma historia fue realizada en Colombia por la cadena Telemundo y RTI Televisión, en 2007, a la que llamó “Victoria”, estelarizada por Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann y Arturo Peniche.