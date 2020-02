Culpan a CBS por promocionar clip en el que sentencian a Gayle King

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que algunos de los compañeros de trabajo de Gayle King están indignados por la reacción violenta que está recibiendo porque un clip promocional de su entrevista con Lisa Leslie sobre Kobe Bryant, en la que se incluyó una pregunta sobre su caso de agresión sexual en 2003.

Según información de TMZ, los empleados creen que CBS nunca debió de haber dejado que el clip fuera dado a conocer

Mientras tanto, Gayle está siendo destrozada en las redes sociales después de la promoción, y estaba fuera de sí, diciendo que iba a dar a conocer su descontento a la cadena. Ella hizo exactamente eso, y la cadena se retractó diciendo que se trató de un error.

Por su parte, los trabajadores señalan que la entrevista es realmente halagadora para Kobe y cubre sus logros tanto en la vida como en la carrera.

El problema aquí es que CBS y todas las demás redes siempre eligen promociones que causarán controversia y que atraerán la atención de la gente.

Fuentes señalaron a TMZ que CBS falló al no proteger a su estrella. Pues Debieron darse cuenta de que la promoción, fuera de contexto, sometería a Gayle a grandes críticas, pero eso no sucedió. CBS promete que no volverá a suceder.

La persona responsable de la publicación del clip no ha sido despedida, pero se siente muy mal por lo que ocurrió.