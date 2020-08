¡Culpa a Erika Buenfil! Pepillo Origel explica porque se retira de las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Juan José Origel se disculpó públicamente con Erika Buenfil tras criticarla por usar TikTok y hablar de su hijo Nicolás, el conductor reveló que por culpa de los seguidores de la actriz ha tomado la decisión de retirarse de las redes sociales.

Visiblemente molesto y asegurando que ha recibido amenazas de muerte, Pepillo Origel explicó en un video difundido en su cuenta de Instagram que luego de ser objeto de un sinfín de ataques fue que llegó a esta conclusión.

“Nunca me había pasado conocer a tanta gente que lo que hace es utilizar estos espacios de las redes para maltratar, para calumniar a la gente, para tirarle tan mala onda. Yo ya no voy a pedir disculpas a nadie ya, ya no, ya pedí, ya hice, a uno, a otra y a otra, o sea, ya no, sobre todo cuando es algo que ni siquiera tuve yo culpa de nada”, comenzó su discurso.

Acto seguido, Juan José detalló las agresiones que ha recibido por su polémica con Buenfil. “Echarme miles y miles de gentes encima, esos seguidores, esa gente que me sigue todavía hasta el día de hoy, me siguen diciendo que me van a matar, que van a matar a mis perros, a mí no me asustan, porque tampoco me van a asustar, pero que estén tirando tanta mier**, la verdad que sí da tanto coraje, entonces por eso quiero dejar (las redes), yo creo que voy a dejar un rato de estar con ustedes”.

Por último, Origel dejó en claro que él no usa las redes como negocio, pero el ver tanto ataque ya le cansó, por lo que se irá por un tiempo a León a descansar, pues desea alejarse de toda esta polémica con la artista de las telenovelas.