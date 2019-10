Cuerpo de José José llegará la próxima semana a México

Tras el hermetismo que surgió con respecto a la ubicación del cuerpo de José José y los homenajes que le realizarán luego de que sus hijos José Joel, Marysol y Sarita Sosa salieran del Consulado de México en Miami abrazados y mostrando unión familiar, es Laura Núñez, ex asistente del cantante quien ha revelado nueva información al respecto.

En entrevista con el periodista Javier Poza, Núñez contó: “yo creo que el lunes o martes, porque aquí (Miami), le van a hacer un homenaje el viernes y el domingo. Yo creo que entre lunes o martes que ya tengamos los papeles de Relaciones Exteriores para la repatriación, y yo creo que no los dan el lunes, pues el mismo lunes se viajaría, pero no pasa del lunes o martes”.

Por su parte, Anel Noreña, ex esposa de José José y madre de los hijos mayores del cantante, aseguró en entrevista para el programa Venga la Alegría que ella hará hasta lo imposible para estar junto al “Príncipe de la canción” en el homenaje que se realice en México.

“En el homenaje que le van a rendir a José claro que voy a estar ahí, porque ya que no lo pude ver en vida, pues ahora quién me lo va a quitar en la cajita. Sí lo voy a ver. Finalmente, Noreña manifestó que a pesar de las trabas que pueda tener, ella vería la forma de estar cerca del artista para cantarle el tema: “espérame en el cielo corazón”, y subrayó: “y ahí si nadie nos va a separar, porque soy su mujer, su primera mujer matrimoniada, y eso es lo que cuenta, máximo que yo no me volví a casar”.