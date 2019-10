Cuba Gooding Jr se declara inocente de cargos por contacto forzoso

ESTADOS UNIDOS.- El actor Cuba Gooding Jr. se declaró inocente de tocar los glúteos de una mujer en un club nocturno en octubre pasado, cuatro meses después de que fue acusado de tocar a una mujer en un incidente separado.

Los fiscales de Manhattan dijeron que Gooding pellizcó a la mujer en el club nocturno Tao de Manhattan después de hacerle un comentario sexualmente sugerente a primera hora de la noche, y lo negó cuando ella lo enfrentó.

Gooding fue acusado en junio de tocar los senos de una mujer en el Magic Hour Rooftop Bar en Manhattan, un cargo que ha negado. Ambos supuestos incidentes son parte del mismo caso penal.

Se le acusa de un cargo de tocar por la fuerza y un cargo de abuso sexual, que son delitos menores, en relación con cada presunto incidente.

Gooding, de 51 años, ganó el Oscar al mejor actor secundario en 1997 por la película Jerry Maguire y es conocido por sus papeles en películas como A Few Good Men y The Butler y en la miniserie de televisión The People v O J Simpson.

Los fiscales dijeron en una audiencia en la corte suprema de Manhattan el martes que esperan establecer un patrón de comportamiento en el juicio de Gooding utilizando el testimonio de 12 mujeres adicionales que han dicho que fueron sometidas a toques no deseados y avances del actor en bares y clubes.

No se han presentado cargos penales en relación con esas mujeres adicionales.

Mark Heller, el abogado de Gooding, dijo el martes a los periodistas frente a la corte que buscaría que los dos supuestos incidentes a tientas fueran juzgados por separado. Heller expresó su confianza en que su cliente no sería condenado y dijo que los fiscales habían presentado la nueva acusación porque no estaban listos para ir a juicio con su caso original.