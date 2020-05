Cuarentena en NY es peor que estar en guerra: Osvaldo de León

El actor Osvaldo de León está pasando la cuarentena en Nueva York, una de las ciudades más pobladas y con más contagios de Covid-19 en Estados Unidos, pero que hasta ahora, es su hogar. Aunque han sido días difíciles, él y su familia están haciendo todo lo posible por mantenerse con ánimo, y más porque su suegro está hospitalizado por coronavirus.

"Es como si estuviéramos en la guerra, actualmente en Estados Unidos ha muerto más gente que la Guerra de Vietnam, y ese es el miedo que le metí a mi familia, que tienen que pensar que cada que van a la calle es como si estuvieran cayendo bombazos, no estamos en guerra pero quiero que piensen como si estuviéramos, sólo que estos bombazos no se ven", dijo el actor a EL UNIVERSAL.

La BBC notificó el pasado 29 de abril que, hasta ese día, habían muerto 58 mil 343 personas en EU a partir del 29 de febrero, cuando se registró la primera muerte, y comparó este número con los 58 mil 220 estadounidenses que murieron durante la Guerra de Vietnam, pero a lo largo de 20 años de conflicto.

El pasado 6 de mayo, el actor de series como "Cuna de Lobos" y "Médicos, Línea de Vida", celebró su cumpleaños de manera virtual con una transmisión en vivo junto a sus seguidores, y compartió que lo que los ha mantenido con tranquilidad es tener una rutina diaria: hacer ejercicio, hacer la cama, tener horarios para determinadas cosas y más cuando en la familia hay alguien con Covid-19, en este caso, su suegro.

"De pronto tenemos miedo a que nos mientan porque no podemos entrar a verlo, desde que llevé a mi suegro al hospital porque se sentía mal le dije: oye suegro, esto es una trampa, si no tienes covid te puede dar; pero una vez que entró ya no lo dejaron salir, se puso mal, le dio neumonía. Al principio fue muy duro, pero se ha mantenido estable, nos dieron una buena noticia de que en unos días quieren quitarle los tubos, hasta ahorita vamos muy bien y eso nos mantiene alertas".

Durante este encierro, Osvaldo lanzó la serie "A Couple in Quarantine", con episodios semanales que están disponibles en gcflix.com/movies, pero espera que el ritmo de trabajo pueda reactivarse para que ellos, los actores, puedan volver a los escenarios.