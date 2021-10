¿Cuánto ganan AuronPlay y Rubius en Twitch?

MÉXICO.- En los últimos años, Raúl Álvares Genes, conocido como AuronPlay, y Rubén Doblas Gundersen, apodado como El Rubius, son dos de los gamers más famosos en la plataforma de Twitch, donde lograron cautivar al público por sus divertidas y entretenidas transmisiones, pero una pregunta ha comenzado a generarse, pues los internautas se cuestionan cuánto dinero ganan en sus emisiones.

Los detalles de este tema se filtraron en las redes sociales y algunos usuarios pudieron imaginar cuánto dinero ganaban ambos gamers en Twitch durante los últimos años, y es que los famosos cuentan con millones de seguidores, lo cual logra posicionarlos en lo más alto de la plataforma.

Por su parte, AuronPlay comenzó a transmitir sus videos en el verano del 2019, y según un hackeo masivo que filtró la cantidad monetaria de los gamers, Raúl Álvares estaría ganando más de 3 millones de euros en el último año, lo que equivale a 70 millones de pesos mexicanos.

Al saber que este dato salió a la luz, el streamer español se mostró un tanto molesto por revelar a las redes el dinero que estaba ganando en Twitch, pues comenta que algunos jóvenes expresaron que querían dejar de estudiar para dedicarse a ser gamers y lograr ganar el mismo dinero que él.

No me importa realmente, no me importa que se filtre. Lo que me molesta es que haya chavalitos y chavalitas muy jóvenes que vean… ‘Osti, que AuronPlay cobra 3 millones, voy a dejar los estudios porque quiero ser como AuronPlay’. Eso es lo que a mí realmente me perturba", dijo el gamer durante una plática con sus seguidores.