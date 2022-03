¿Cuántas demandas en contra de Alec Baldwin están destinadas a obtener dinero?

Ciudad de México.- El actor Alec Baldwin se expresó sobre las demandas que se han presentado en su contra a raíz del incidente en el rodaje de la película ''Rust'' donde accidentalmente perdió la vida Halyna Hutchins, directora de fotografía.

Según Baldwin sigue defendiendo su inocencia acerca de lo ocurrido, las denuncias están motivadas por razones económicas.

Además de toda la angustia y el sufrimiento, sentimientos horribles que tenemos y, por supuesto, dos víctimas y nadie más es una víctima, por así decirlo, lidiamos con una situación en la que personas específicas no están tan interesadas en saber qué sucedió realmente... Lo que tienes es cierto grupo de personas, litigantes y lo que sea, de cualquier lado, cuya actitud es, ‘bueno, las personas que probablemente parecen negligentes no tienen dinero y las personas que tienen dinero no son negligentes’”