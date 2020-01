Cuando haga fotos desnuda yo mismas las subiré: Angelique Boyer

Angelique Boyer rompió el silencio luego de que hace algunos días circularan en Internet varias fotografías en las que aparénteme se muestra al desnudo.

Asegurando que lo primero que pensó es que el link que le enviaron era de un hacker que buscaba robarle información, la actriz explicó su postura en entrevista para el programa Hoy.

“Me dio miedo entrar al link que están poniendo, porque no sé si es un hacker precisamente, entonces tengan cuidado, no vaya a ser que sea un hacker”, comentó.

Al respecto de las imágenes y su origen, Boyer explicó: “Ya vi las fotos, es un súper Photoshop, yo me quedé impresionada, se las mandé a Sebastián y me dijo ‘¡pero nunca estuviste desnuda!’ y yo, no mi amor, son unas historias que subimos cuando estábamos en Ibiza, de las historias de Instagram, es increíble que hayan tomado esas imágenes y me borraron el traje de baño”.

Posteriormente, Angelique sentenció: “Me borraron el traje de baño, ¡qué barbaros!, no he hecho desnudos, cuando los haga yo los subo, no me voy a esperar a que me hackeen”.

Por último, Boyer aseguró que evita tomarse ese tipo de fotos para estar tranquila y protegerse de los hackers porque “están muy heavies”.