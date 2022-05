"Cuando amo a alguien de verdad, lo hago de por vida" Ex prometida defiende a Johnny Depp

Tijuana, Baja California.- Johnny Depp se encuentra en juicio millonario en contra de su ex pareja Amber Heard por difamación. La actriz había publicado un artículo en 'The Washington Post' sobre violencia doméstica.

Asimismo, la portavoz de 'L'oreal' presentó una contrademanda al actor por abuso sexual.

Muchos famosos se han pronunciado a favor de ambos y esperan sea un veredicto justo para las dos partes.

Sherilyn Fenn, ex pareja de Johnny Depp exige justicia

La actriz estadounidense Sherilyn Fenn, fue el primer amor del intérprete de 'Piratas del Caribe'. La pareja se conoció en la serie 'Nuevos policías' ,estuvo junta por dos años (1986-1988) y aunque fueron prometidos, pusieron fin a su relación cuando vieron sus carreras apuntaban a distintos caminos.

Sin embargo, el cariño jamás murio, Fenn compartió el día de ayer un post recordando su amor juvenil:

Nochevieja #istandwithjohnny Cuando amo a alguien de verdad, lo hago de por vida. Y seguiré apoyando a JCD mi primer amor a los 19. No he tenido muchos amores en mi vida y atesoro nuestros recuerdos.No me importan tus proyecciones negativas, las bloqueo rápidamente. Tampoco estoy aquí para pasarle sus mensajes. Dios bendiga